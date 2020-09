A moda tal como todos sabemos é cíclica e por isso, existem tendências que vão e veem ao longo dos anos.

2020 não é exceção e as mais recentes tendências trazem-nos lembranças que nos remetem à infância e mais concretamente aos looks que as avós usavam.

Tweed, lenços pela cabeça, sapatos quadrados e coletes de malha, são algumas das peças e acessórios que vão fazer parte do seu armário.

Por isso, regresse connosco atrás no tempo e inspire-se nestas tendências que a vão fazer recordar-se.

Colete de malha

Tweed