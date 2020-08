Com o aproximar do fim do verão começam a surgir as tendências que prometem destacar-se na próxima estação e uma delas é, sem dúvida, as saias.

Estas peças chegam ao outono/inverno com vários tamanhos mas com uma característica em comum: o metalizado. Seja em prateado ou dourado, este é o tom que vai tornar os seus looks mais elegantes e, acima de tudo, muito irreverentes, podendo ser utilizado no dia a dia com ténis ou sandálias rasas, ou então com saltos e botas.

Dê uma vista de olhos nesta nova tendência e comece já a preparar-se!