A imagem da Duquesa de Cambridge tem vindo a mudar ao longo dos anos, principalmente após o seu enlace com o Príncipe William.

Os calções, as minissaias e os vestidos curtos não fazem parte do seu leque de opções e foram substituídos por peças mais clássicas, sem grandes decotes e variações de tamanhos.

Posto isto, vamos revelar-lhe quais são as peças e tons que Kate Middleton raramente usa ou não usa de todo, agora que faz parte da família real-

Laranja

Este é um dos tons que raramente surge nos looks da família real e embora não exista um motivo em concreto para isso, supõe-se que este não funciona bem nas fotografias. No entanto, tonalidades como o pêssego e o coral são geralmente uma escolha da Duquesa de Cambridge.

Calções

Os calções foram outra das peças banidas do armário de Kate Middleton após se casar com o Príncipe William. A única exceção foi durante no campeonato ‘King’s Cup’ em 2019.