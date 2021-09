Como todos sabemos, no que diz respeito à moda, no ano 2021 reinaram os padrões.

Estampas coloridas, inspiradas nas décadas de 70, 80 e 2000, contribuíram para guarda-roupas bem mais coloridos e interessantes do que os que precederam esta estação, que apostavam apenas em básicos.

Embora continuemos a adorar os padrões deste verão, estes não funcionam tão bem com os dias frios e chuvosos que infelizmente se avizinham. Com a mudança da estação que se vai pronunciando, é a altura perfeita para dar um fresh start aos seus looks – para tal está na altura de saber quais são os padrões que vão ser tendência nos próximos meses.

Conheça-os:

Riscas

As riscas, na realidade, nunca saem de moda, mas neste outono vamos vê-las com um novo destaque. A sua utilização, nesta estação, prende-se-rá muito em peças que nos relembram inspirações dos anos 70. Um bom exemplo disso são estes modelos de Chloé, Dior e Missoni.

Animal Print

Este padrão que em tempos foi “a grande tendência”, agora é visto como um básico que acabou por integrar os nossos guarda-roupas como algo neutro - como tal, vamos continuar a vê-lo por todo o lado.

Carolina Herrera, Mara Hoffman e Roberto Cavalli deram grande destaque a este print nas suas coleções.

Cornucópias

Os padrões saídos dos anos 70 continuam a reinar e embora as versões mais summery destes prints já estejam de saída, estes serão substiuidos por um padrão igualmente popular nos anos 70. As cornucópias voltaram e Etro, Dsquared e Isabel Marant não podiam ter feito um melhor argumento para o seu regresso.

Florais

Zimmerman, Chanel e Erdem apresentaram versões mais esbatidas e menos vistosas do padrão floral. As versões em tons terra, mais escuros e ténues vão substituir os florais berrantes deste verão.

Malhas com padrões

As malhas que nos relembram as camisolas típicas da época natalícia foram uma das grandes surpresas deste ano. Etro, Stella McCartney e Ganni vão nos fazer repensar todas as vezes que dissemos que este tipo de camisolas eram um crime da moda.

Xadrez

Outono combina com xadrez, e a aparição deste padrão nas passerelles por todo o mundo deixou-nos tudo menos surpreendidos. Ainda assim, Dior, Tory Burch e Longchamp tornaram este padrão básico numa forte tendência.