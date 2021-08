trend21: animal print é o must have da nova estação

A chegada do outono é sempre a melhor altura do ano para as amantes de moda. É nesta altura em que conhecemos as tendências que iremos abraçar para o ano que nos espera, e acima de tudo, é a altura em que as tendências são mais deslumbrantes e complexas.

Embora o animal print já tenha sido uma constante nas tendências destes últimos anos, estando presente em tudo o que são peças de roupa e acessórios, ainda não é neste outono que nos vamos ver livres dele.

Este género de padrões já se vai tornando um básico essencial no guarda-roupa de cada uma de nós e, se ainda não tem nenhuma peça assim, está na altura de acrescentar este padrão à sua coleção. (E se já tiver peças assim, está na altura de acrescentar ainda mais!)