Riscas ou quadrados? Qual destas é a sua estampa preferida

Talvez devido aos meses passados em casa, consequência da pandemia, temos experienciado modas infinitamente mais divertidas a nível de padrões dos que a que estamos a usar nos meses que antecederam o fatídico mês de março de 2020.

Os básicos ficaram para segundo plano e agora tudo o que queremos ver são peças com com padrões, para dar intensidade aos looks, recuperando toda a vivacidade que se perdeu pelo caminho.

Com a infeliz partida do verão que já se vai pronunciando, começamos a ver a chegada de novos padrões que vêm para dar as boas-vindas aos meses de setembro e outubro. Falamos dos xadrezes e das riscas, que vão dar que falar nos próximos meses.

Prepare já o seu guarda-roupa e injete estes padrões nos seus looks outonais.