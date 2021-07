Todos os verões somos presenteadas com várias inovações e tendências, no que diz respeito ao swimwear e, por muito que tentemos acompanhar, por vezes torna-se difícil decidir o fato-de-banho no qual devemos apostar para nos acompanhar durante a época balnear.

Enquanto todas sabemos que um bom biquíni de triângulos vai ser sempre ser um tiro certeiro, se estiver com vontade de variar e arriscar em algo mais trendy, só tem que saber quais são as tendências mais populares nas redes sociais.

Estas são as 3 tendências mais fortes do mundo do swimwear, no verão de 2021. Conheça-as:

Cut Outs

A tendência que se inicia nos tops e nos vestidos, já passou também para o swimwear. Fatos de banho com cortes posicionados estrategicamente, são a tendência mais irreverente para as mulheres que gostam de arriscar

Padrões retro

Os padrões retro este ano têm feito furor e, embora existam padrões destes para todos os gostos, no swimwear os padrões retro que se têm provado mais fortes são os que aparentam ser mais delicados e femininos, como o vichy em cores pastel, florais e riscas em tons “doces”.

90’s

Não é novidade nenhuma que a década de 90 está super in e, também não é de espantar que essa tendência se tenha feito sentir no swimwear. Fatos-de-banho decotados, biquínis com caixa e cuecas de cintura subida têm feito as delícias das fãs da década que precedeu a viragem do milénio.