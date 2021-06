Tradicionalmente oriundos de sítios como o Tahiti, na Polinésia Francesa, ou das Ilhas Cook, na Nova Zelândia, os páreos eram associados à representação de luxuria e abundância. Desde então, estes têm sido adoptados como uma peça essencial do guarda-roupa de verão, pelo mundo fora, remetendo-nos apenas para dias quentes à beira-mar.

Seja para substituir a toalha de praia, tornando-se uma opção mais prática e leve para carregar no caminho até à mesma, ou até para o utilizar como saia para tapar o biquini, com apenas um nó na cintura para aquele look effortless - os páreos são o acessório mais indispensável desta estação, estação esta em que queremos passar todos os dias nas praia.

Conheça os nossos páreos favoritos e inclua-os na sua mala de praia ou nos seus looks de beachwear.