trend21: macacões que combinam com dias de praia

Existem dois tipos de mulheres: as que vestem qualquer coisa por cima do biquíni e seguem para a praia, e as que veem a ida à praia como uma oportunidade para se arranjar e dar o seu melhor no departamento do vestuário.

Se se identifica com a segunda opção, certamente já investiu nos vestidos de praia que são absolutamente essenciais para o verão. A nossa questão é, no entanto, se já investiu nos macacões.

Igualmente práticos e com ainda mais estilo, estes são aquele tipo de peças que nos conquistam pela sua versatilidade – tão ideiais para beber um copo ao fim do dia, no bar de praia; como para usar em festas de sunsets à beira da piscina, ou, se for mais o seu estilo, até para um simples dia de praia.

Os macacões encantaram-nos neste verão. Conheça os nossos favoritos: