Se for avido seguidor da cultura Pop, provavelmente já conhece o “mundo” Drag, um mundo extremamente colorido, onde a beleza e o glamour andam de mãos dadas com a paixão pela arte da performance.

O movimento Drag está muito associado à comunidade LGBTQ+, mas não se fica por aí, nos últimos anos, esta arte tem vindo a arrecadar cada vez mais fãs, independentemente de onde se posicionam no expecto da sexualidade.

O surgimento do movimento aconteceu nos anos 30, quando homens se vestiam de mulheres para dar “show” em bares gays. A fama mais recente dá-se, em parte ao sucesso do programa RuPaul Drag Race, programa este que já foi premiado com um Emmy.

O movimento Drag celebra a individualidade e a liberdade de ser autêntico, a afirmação no orgulho da identidade sexual e a autoexpressão. Conheça então as divas que o fazem da melhor forma, e siga-as no Instagram para adicionar felicidade ao seu feed.

Pablo Vittar

Se falamos de Drag Queens, não podemos de deixar de falar de Pablo Vittar, evidentemente. A cantora pop brasileira é um sucesso estrondoso no mundo da música e no mundo do drag.

Miss Fame

A Miss Fame ganhou a sua fama após a sua participação na sétima temporada de RuPaul's Drag Race. O seu gosto por moda e alta costura é evidente e absolutamente impecável. Miss Fame, para além de se dedicar ao mundo Drag, mantem a sua profissão como maquilhadora e modelo.

Violet chachki

Violet também ganhou a sua fama ao participar em RuPaul’s Drag Race. Foi a vencedora sua temporada ao mostrar o seu estilo burlesco à la Dita Von Teese.

Gigi Goode

Tal como as outras mencionadas, Gigi também adquiriu a sua fama através da participação em RuPaul's Drag Race. Para além da sua dedicação ao Drag, Gigi é apaixonada pelo mundo da moda e acabou por se tornar embaixadora da Savage X Fenti de Rihanna.

Ru Paul

Evidentemente não podíamos de deixar de falar de RuPaul, uma das drag queens mais antigas na cultura pop norte-americana. O seu programa tem vindo a abrir caminho para o surgimento de novas caras, e a amplificação da cultura Drag. O seu nome tem se provado muito sonante na sua indústria, não se ficando por aí e tendo trabalhado com inúmeras marcas no mundo da moda e beleza.