Prepare a chegada do verão com peças em azul, mas não num azul qualquer. A grande tendência, como provavelmente já sabe, serão as cores fortes e garridas e, por isso deve escolher azuis claros, brilhantes e cheios de vida.

Invista em peças nesta cor que vão ser a delícia dos seus dias e a cor das suas noites de verão.