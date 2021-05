Color vibe: dê cor aos seus looks

Se tem passado algum tempo nas compras, ultimamente, já sabe que este ano a grande tendência do verão vai ser o uso de cores berrantes.

Ao fim de um penoso e difícil inverno, por todas as razões e mais algumas, está na altura de comemorar a vida e a chegada de dias mais sorridentes. Esta sensação, que nos é transversal a todos, tem vindo a transparecer para as novas coleções de verão que chegam às lojas cada vez mais coloridas e com estampas mais garridas.

Se o seu gosto tende mais para tons neutros e calmos, lamentamos, pois a moda deste verão, dificilmente se enquadrará nas suas preferências. Aconselhamos, então, a que arrisque e adicione cores como verde, rosa e amarelo, ao seu guarda-roupa para transparecer alegria na sua indumentária.