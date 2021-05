Ter um estilo pessoal é muito importante para os amantes de moda- não é seguir todas as tendências, estar sempre a acrescentar peças novas ao guarda-roupa, e muito menos copiar o que as influencers digitais usam, peça por peça.

Ter um estilo pessoal é brincar com a moda, arriscando para descobrir o que funciona (ou não), o que gostamos de usar e o que nos faz sentir autênticas. Se quer aprofundar o seu estilo pessoal, experimente seguir estas dicas e, veja se algumas destas mudanças combina consigo.

Brinque com camadas

Experimente utilizar tops por cima de tshirts, camisas por cima de golas altas ou até utilizar dois blazers. Um look com várias camadas vai sempre parecer mais composto, e consequentemente mais estiloso.

Misture metais

Longe já vão os dias em que tinha que optar por prateado ou dourado para adornar o seu look. A tendência das últimas estações, no que toca a joalharia, é misturar os vários tons de metais em anéis, brincos, colares e até cintos. Isto contribui para deixar o outfit muito mais interessante do que optando apenas por um tom.

Monocromático, monocromático, monocromático

Já calculamos que ao fim de tantos artigos a falar na tática infalível do look monocromático, nos assemelhemos a um disco riscado, embora na verdade esta seja uma dica que nunca é dita em demasia. Apostar num look monocromático é a forma mais fácil de compor um outifit cheio de estilo. Seja all black para quem não quer arriscar, ou com uma cor berrante para as mais aventureiras, esta é a forma mais fácil de acertar em cheio no seu look.

Cores complementares

Ainda no tópico das cores, se monocromático não for bem o seu estilo e, se preferir utilizar mais que uma cor nos seus looks, pode sempre apostar em misturar duas cores completamente diferentes. Uma forma infalível de o fazer, assegurando-se que não comete nenhum fashion faux pas é apostar em cores complementares, que são garantidas que funcionem bem em conjunto.

Misture estilos

Misture estilos de roupa diferentes para criar pequenas discrepâncias no seu look, de forma a que este se torne mais interessante. Pode experimentar acrescentar sandálias de tiras a uns jeans oversized, tshirts gráficas a um look com blazers, vestidos compridos com botins, e muitas mais combinações improváveis.

Óculos de sol

Usar óculos é meio caminho andado para aparentar um estilo muito seguro de si. Faça dos óculos de sol uma parte integrante dos seus outfits, e combine-os sempre com o resto do look.