A primavera pode ser uma altura difícil para escolher o que vestir: os olhos já estão postos nas roupas mais frescas e os dias ainda não estão seguros o suficiente para nos permitir arriscar em looks que pouco ou nada nos aquecem.

Esta discrepância de vontade e possibilidade pode criar muita confusão na altura de escolher um look e levar-nos a acreditar no cliché de que não temos nada para vestir. Embora saibamos perfeitamente que não é verdade, um bocadinho de inspiração não pode fazer mal – inspire-se nestes looks primaveris com peças que provavelmente já tem no seu armário.

Monocromatico sem ser monocromático

Aposte num look monocromático onde os tons das peças não combinam na perfeição. Utilize dois tons dentro da mesma família, para obter o feeling de um look monocromático, mas sem ter que abdicar de uma certa irreverência.

Desconstruir o feminino

Desconstrua a ideia de um vestido super feminino ao combiná-lo com as peças mais “rijas” que tiver – um blusão biker, umas botas de combate ou até uns ténis com um modelo masculino. Use estas combinações para tornar os seus looks imprevisíveis.

Desportivo elegante

Surpreenda-se ao combinar algo extremamente casual, como a roupa de desporto com elementos mais elegantes como blazers, camisas ou até mesmo botins e saltos. Mais uma vez, o importante é desconstruir as ideias de combinações que fariam sentido, e trocá-las por conjugações inesperadas.

Elegante causal

Combine elementos super formais com sapatos e acessórios muito causais. Em caso de dúvida, questione-se “normalmente estas peças fariam sentido em conjunto?” e se a resposta for que não, já sabe que é um look vencedor.