Já nem é necessário dizer que a t-shirt branca é uma peça essencial a ter no seu guarda roupa. Todas já conseguimos comprovar que esta é uma peça imbatível a nível de versatilidade que tem resistido ao teste do tempo, ultrapassando todas as tendências passageiras e mantendo-se firme como um must-have.

É uma peça que é capaz de ser usada em variadíssimos contextos, adaptando-se a inúmeras estéticas e a variadíssimas opções de looks.

Às vezes, o que falta é apenas a criatividade para conjugar a camisola branca de manga curta, pois já sabemos que a sua “performance” nunca deixa a desejar. Se este for o seu caso, inspire-se nestes outfits com uma t-shirt branca de base, e recrie-os como seus.

Com tons neutros

Com um blusão biker

Com uma gabardine e jeans

Com um blazer e jeans (versão casual)

Com um blazer e calças de pele (versão aperaltada)

Com um corpete ou top por cima

Com dois blazers