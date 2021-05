Todos os verões vemos que há um conjunto de cores que sobressai radicalmente no mundo da moda, que aparenta estar por todo o lado - seja em biquínis, roupa ou até na cor tendência nas manicures, onde quer que vamos, lá está ela no seu verdadeiro esplendor.

Este ano, embora aquele lilás que fez furor no verão de 2020 não esteja de partida, iremos acrescentar às cores tendência o cor-de-rosa, essencialmente no “bublegum pink”; vamos ver também muitos verdes-menta e algumas tonalidades de amarelo.

Sem sombra de dúvida que as tendências este ano não vão ser fáceis ser para as amantes de tons neutros, mas sim para as mulheres que não passam despercebidas e não perdem oportunidade de criar um bom look colorido. Se este for o seu caso, aproveite para se inspirar em outfits com os tons deste verão (e comece já a preparar os seus).

Verde

Rosa

Amarelo

Lilás