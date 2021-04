Todas as semanas, ao fazer scroll pelas redes sociais, percebemos que há novos lançamentos e, embora sempre que espreitemos as lojas online fiquemos perdidas de amor por inúmeras peças acabadas de chegar, torna-se incomportável (financeiramente e não só) acompanhar o ritmo a que a moda corre nestes dias.

Ainda que por vezes, olhemos para o nosso guarda-roupa com olhos de quem está farto de todo o seu conteúdo (mesmo que tenhamos ido às compras recentemente), a realidade é que, acrescentar peças e looks “frescos” faz fluir a criatividade ajudando a imaginar a roupa que já estava no fundo da gaveta em novas combinações que ganham uma vida totalmente diferente.

Se for esta a “desculpa” que necessita para investir em outfits primaveris, mas não quer deixar a conta bancária em sofrimento, experimente as nossas sugestões de looks perfeitos para esta altura que não vão custar mais do que 50€.