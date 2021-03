A década de 1970, foi, para muitos a melhor década de sempre na história da moda. Os anos do Disco Sound que nos trouxeram as calças à boca de sino, os tops em crochet e nos apresentaram a paleta de cores que marcou uma era em tons de castanho, laranja e encarnado, hoje em dia estão mais trendy que nunca.

Se passa alguma parte do seu dia nas redes sociais, certamente já terá reparado que os lenços na cabeça, os crop tops e os powersuits estão por toda a parte. Os looks dos anos 70 estão oficialmente a inundar os nossos feeds, e como resposta a isso, só queremos ouvir Celebration de Kool And The Gang.

Como sempre, a moda é cíclica, e esta época está de regresso graças aos vários designers de casas como Emilio Pucci, Alberta Ferretti, Chloé e até Dior que fizeram referências à década em questão nos seus desfiles de primavera/verão de 2021. Consequentemente, as nossas lojas favoritas estão a transbordar looks que mais pareciam saídos do programa “Conta-me como foi”, e nós estamos a adorar.

Se os anos 70 a encantam tanto como a nós, inspire-se nestes looks para saber que elementos da década áurea da moda vão marcar o ano de 2021.

Transparências

Jeans à boca de sino

Camurça

Powersuit

Crochet

Polo

Bra top

Mangas exageradas