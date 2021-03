O amor é um poema, uma carta ou uma música. Amor é, também, sair de casa e reparar que a sua cara-metade está vestida igualzinha a si, porque a convivência em extremo tem dessas coisas.

Claro que as primeiras formas de expressão são as mais óbvias e as que nos vem logo à memória. Contudo, amor é tudo isso, e é muito mais.

Para quem não nasceu com uma veia artística para sonetos ou rimas pode sempre expressar-se de outra forma. Nos casais que têm olho para a moda, looks a combinar um com o outro, também são expressões de amor.

Combinações milimétricas com as peças iguais podem ser demasiado para o seu gosto, mas coordenar outfits com tons e silhuetas parecidas, transparece uma ideia de coesão, sem se tornar igual em demasia. Experimente combinar cores ou tipos de look - mais casuais ou elegantes - com a sua cara-metade e expresse o seu amor através da moda.

Inspire-se nos nossos casais favoritos que adotaram o matchy-matchy e ficaram cheios de estilo.