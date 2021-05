Ainda que os dias não estejam perfeitamente convidativos para um verdadeiro dia de praia, nada nos impede de entrar já em preparações para, que assim que as temperaturas nos permitam, estejamos logo a caminho da praia mais perto.

Se já está neste mood, saiba já quais são as tendências para este ano e, mais importante ainda, saiba que tipos de biquínis funcionam no seu tipo de corpo, evidenciando as suas partes favoritas que merecem um destaque especial.

Se adora os seus braços e ombros

Aposte num modelo que enfatize esta parte, como com um modelo cai-cai ou apenas one shoulder. Estes modelos trazem a atenção para a parte de cima do corpo, afastando-a de possíveis áreas indesejadas.

Se adora o seu peito

Se o seu peito for uma das suas áreas favoritas do seu corpo, enfatize-as através de modelos de bikini triangulares ou com arame.

Se adora a sua silhueta

Aposte num fato-de-banho ao invés de um biquíni. O fato de banho, de preferência com a cintura demarcada vai realçar a sua elegância e as suas curvas.

Se adora as suas pernas

Opte por um modelo mais cavado, seja fato-de-banho ou biquíni. Um modelo com virilhas cavadas faz com que as suas pernas pareçam tão longas como se tivessem quilómetros de cumprimento, aproveite e desfile-as na praia.