No passado verão, ao usá-lo, o cantor, compositor e ator britânico Harry Styles tornou-o viral com o visual que elegeu para o vídeo promocional do single "Watermelon sugar", um dos temas que integram o álbum "Fine line". Sinónimo de um espírito descontraído, muitas vezes associado aos looks hippie dos agitados anos das décadas de 1960 e 1970, foi recuperado pelas grandes casas de moda para esta estação, tornando-se, assim, numa das tendências oficiais da primavera/verão de 2021.

Em vestidos, saias, tops, calças, camisolas, coletes, casacos, calções, chapéus, biquínis, carteiras e até sacos, o croché apresenta-se na mais variada paleta cromática em look total ou apenas como complemento, como pode comprovar de seguida. Nos últimos meses, foram inúmeras as celebridades e as influenciadoras digitais a incorporá-los nos coordenados que elegeram para a que é a estação mais quente do ano. A meio da época estival, muitas destas peças já se encontram em saldo.