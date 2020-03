copie o look: deixe-se envolver pelo estilo da australiana Micah Gianneli

A it-girl e influencer australiana Micah Gianneli é conhecida no mundo da moda pelos looks monocromáticos com que enche o feed do seu Instagram. Conta esta que tem mais de 1 milhão de seguidores, que não dispensam inspirar-se na it-girl para criar os seus looks.

Inspire-se também nestas três sugestões que selecionámos para si!

Pied de Poule

1. Casaco tweed 69.95€, Zara; 2. Saia tweed 29.95€ Zara; 3. Chapéu 12.99€ Stradivarius; 4. Mala 4.600€ Dior; 5. Cinto 490€ Dior; 6. Sandálias 29.99€ Mango