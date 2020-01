É italiana, bonita, cheia de estilo e muito amiga da it-girl Chiara Ferragni, estamos a falar de Veronica Ferraro, a influencer que está a conquistar o mundo da moda. O seu Instagram conta com 1 milhão de seguidores e nele é possível inspirar-se para criar looks do dia a dia, com peças que tem no seu armário.

All black

1. Biker 93.95€ Zara; 2. Sweater 19.99€ Bershka; 3. Jeans 25.99 Mango; 4. Mala (p.v.p sob consulta) Chanel; 5. Botins pele 1.100€ Gucci