Mais conhecida por Bat_Gio no Instagram, a editora de moda da Vogue Japão e stylist é sem dúvida um ícone de estilo a seguir. O facto de trabalhar com marcas como Dolce & Gabbana, Carolina Herrera, Bulgari, Michael Kors, Christian Dior e também Saks Fifht Avenue faz com que o seu perfil esteja repleto de peças luxuosas e muito elegantes, o ideal para se inspirar para criar os seus looks a preços mais acessíveis.

All Nude

1. Casaco 35.99€ Stradivarius; 2. Camisa 29.95€ Zara; 3. Calças 9.99€ H&M; 4. Botas 97€ Palladium