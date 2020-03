Peito volumoso, ventre saliente, cintura, ancas ou ombros largos e/ou ainda coxas e nádegas proeminentes. Diagnosticámos as principais zonas críticas da silhueta feminina e, com a ajuda de uma consultora de imagem, apresentamos-lhe as soluções mais indicadas para disfarçar cada um deles. Depois de as conhecer, irá descobrir que, muito provavelmente, até já tem algumas das peças aconselhadas no seu guarda-roupa. Siga estas recomendações à regra e valorize-se!

Tem um peito volumoso? Use um top com decote em V

Este é um dos problemas que limita as opções. "Quando o objetivo é diminuir o volume do peito, os tops com decote em V são a opção mais indicada e que proporciona maior conforto. Por outro lado, há peças que não deve usar, como é o caso de tops ou camisas de tons vibrantes, claros ou luminosos", aconselha Cláudia Nascimento.

Peças com detalhes na zona do peito, como é o caso de folhos, laços, drapeados ou bordados, também são de evitar, pois estes só acrescentam volume ao decote. O truque para se sentir mais confortável consiste em dar destaque a outras zonas do corpo, como as linhas do rosto, através da maquilhagem, de um bom corte de cabelo e de brincos bonitos e vistosos.

Tem a barriga proeminente? Disfarce-a com um vestido de corte império

O drama de muitas mulheres concentra-se na barriga, por isso nada melhor do que usar peças soltas e confortáveis que não evidenciem o problema. "O vestido de corte império é a peça ideal para disfarçar uma barriga proeminente", afirma a especialista em imagem.