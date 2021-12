Os armários cápsula estão cada vez mais na moda por facilitarem a tarefa de escolher o que vestir todas as manhãs e porque, além disso, são mais amigos do ambiente, já que não promovem o consumo excessivo.

A quantidade de peças é limitada, mas a qualidade de cada uma delas é um fator determinante para o sucesso desta nova tendência.

A Concreto sugere, assim, três tipos de peças da sua coleção para que vestir bem, com menos, seja ainda mais simples.

Uma camisola quente, que assente bem é um básico essencial em qualquer guarda roupa e que combina na perfeição com uns jeans ou com umas calças de corte reto.

créditos: Concreto

Um fato clássico pode ser usado com sapatilhas ou saltos altos e as suas peças podem ser conjugadas de forma independente, o que alarga as combinações possíveis.

créditos: Concreto

Um bom casaco, preparado para o frio e chuva lá fora, pode ser o protagonista do look e finalizá-lo da melhor forma.