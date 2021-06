A My Springfield é uma nova plataforma multimarca que oferece vantagens imperdíveis, promoções exclusivas, envios grátis a partir de 30€, opção de recolha ou devolução gratuita na loja e se for sócio do Springfield Club acumula pontos em todas as compras. A plataforma junta num só lugar a Springfield, High Spirit, Levi's, Parfois, Puma, Kappa, Superga, Victoria, Hawkers, Jack & Jones, Noisy May e Pieces. O intuito é chegar a um público mais jovem, que ronda os 20 e os 40 anos, e dar-lhes mais facilidade em encontrar as peças e os acessórios certos para criarem looks cheios de estilo para este verão.

Assim, criámos quatro looks, dois de praia e dois de festival, com a ajuda do influencer João Rebelo para que, tal como ele, consiga encontrar o seu 'crush' para a época mais quente do ano.

Cap - look 1

No verão não existe acessório mais usado pelos homens do que o boné e, por isso, era imprescindível fazer parte deste look descontraído. Além deste, o destaque recai também nos chinelos, que deixam o outfit respirar e assim ser perfeito para os dias que se prolongam até à noite.

T-shirt da Springfield; Bermudas com 5 bolsos da Springfield; Sandálias em pele da Springfield; Chapéu da Jack & Jones

Sunglasses – look 2

Ideal para usar na praia, este look é composto por uma t-shirt - que não precisa de ser básica - e uns calções de banho tie dye. O destaque recai mais uma vez nos acessórios e são os óculos o foco deste look, assim como os chinelos.

T-shirt da Springfield; Fato de banho tie dye da Springfield; Chinelos da Springfield; Óculos de sol da Hawkers

Surf – look 3

São a peça que mais se encontra nos armários masculinos e como é óbvio só podíamos estar a referir-nos às sweaters. Lisas, estampadas ou com detalhes, estas conseguem adaptar-se aos looks consoante a ocasião pretendida. Para o tornar mais leve, uma ótima opção é conjugar esta peça com uns calções de banho e umas sandálias.

Sweatshirt em felpa da Kappa; Fato de banho tie dye da Springfield; Sandálias ajustáveis da Springfield

Lollipop e Corn – look 4

Para quem não dispensa looks casuais e confortáveis, uma boa solução é juntar uma sweater, desta vez em tons tendência, e combiná-la com uns calções básicos. Para completar o look opte por uns ténis de tecido, perfeitos para as noites mais quentes. Mude o seu visual em segundos ao retirar uma peça ao seu outfit, como por exemplo a sweater, e crie dois looks distintos num piscar de olhos. Uma boa opção é escolher um peça mais vibrante ou fora do vulgar como principal e outra mais sóbria e clean para usar por baixo, ou vice-versa. O ideal mesmo é que as peças que escolhe reflitam a sua personalidade e o seu estilo.

T-shirt da Jack & Jones; Bermudas com 5 bolsos da Springfield; Sweatshirt tie dye da Jack & Jones; Sapatilhas de algodão da Springfield