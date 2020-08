As temperaturas elevadas, o sal do mar, o cloro das piscinas e o vento têm consequências negativas para as suas hastes capilares. É, por isso, importante que, nos meses de verão, aporte à sua melena uma hidratação adicional, usando os cuidados adequados.

Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram