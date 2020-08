As fragrâncias da estação quente querem-se mais leves, normalmente cítricas ou marítimas, mas, acima de tudo, muito frescas. Há, também, quem continue a preferir as florais em todas as épocas do ano. Novidades para todos os gostos.

