Se há palavra que nos tem acompanhado nestes últimos meses, reafirmando a sua importância a cada dia, hora e minuto que passa, é self-care.

Com oito letras separadas por um hífen, a ideia de cuidarmos de nós de forma plena, consciente e com sentido ganhou uma nova dimensão: se em tempos era vista por alguns como um ato carregado de um certo "egoísmo", a pandemia veio reforçar o quão essenciais são os pequenos rituais no nosso bem-estar não só físico, mas também mental.

Nesta fase, e com todos os desafios que ela representa, a Organii, loja fundada pelas irmãs Cátia e Rita Curica destaca uma série de sugestões para praticar quatro pilares do self-care: elevar a rotina diária com ferramentas de beleza, movimentar o corpo e preparar a pele para potenciar os efeitos benéficos do exercício físico, manter a casa acolhedora, e trazer o ambiente de Spa para o nosso lar.

AS FERRAMENTAS DE BELEZA

Como qualquer "tendência" que "toma conta" do mundo da Beleza, a craze das chamadas Beauty tools (leia-se, as esponjas de limpeza, as escovas esfoliantes, os jade rollers ou gua shas) deixou as pessoas mais céticas a perguntar: porquê incorporar mais um passo, mais um produto, mais uma "ferramenta"?

Cátia Curica, co-fundadora da Organii, explica a simples vantagem de as introduzirmos nas nossas rotinas de cuidados: "Servem como ajuda a termos melhores resultados, com um esforço mínimo."

Escova esfoliante créditos: Organii

Como acontece com os nossos séruns, cremes hidratantes e óleos, diferentes "ferramentas" de Beleza servem propósitos distintos, mas todas têm algo em comum: ajudar a elevar as nossas rotinas diárias e potenciar um momento de cuidado mais "nosso".

No que à limpeza diz respeito, e como destaca Cátia Curica, "temos as esponjas Konjac, provenientes da raiz da planta Konjac, que depois de cozinhadas se tornam numas esponjas muito suaves e delicadas".

Como explica a co-fundadora da Organii, estas esponjas podem ser usadas diariamente, no rosto e no corpo - para além de ajudarem a lavar, promovem também uma ligeira abrasão, potenciando a remoção das celúas mortas e das impurezas da pele.

Já o Gua Sha, diz Cátia Curica, é ideal para "diminuir as olheiras, quer a parte escura, quer o edema", e ainda "contribuir para uma pele menos baça e uma tez mais uniforme". Se este pequeno utensílio for de pedra, explica, "vai ter ainda a capacidade antioxidante atribuída à neutralização de iões que os minerais têm".

O conselho da co-fundadora da Organii é manter esta ferramenta de Beleza no frigorifico, para a mesma ser mais efetiva.

CORPO ATIVO, MENTE SÃ

Yoga, pilates, cardio, alongamentos, dançar livremente sem ninguém a ver: seja qual for o tipo de exercício, é importante mantermos o nosso corpo ativo.

Porquê? Para além dos benefícios a nível físico (desde promovermos a circulação a potenciarmos a saúde dos nossos músculos e articulações), o simples ato de tirarmos quinze ou vinte minutos por dia para estarmos "só" com o nosso corpo pode ter um impacto verdadeiramente positivo no nosso bem-estar mental.

E se este momento já é por si um verdadeiro gesto de selfcare, preparar a pele antes de o fazer vai torná-lo ainda melhor.

créditos: Unsplash

Cátia Curica explica-lhe como: "Se quisermos potenciar os efeitos de drenagem, eliminação de celulite e gordura localizada antes do exercício físico, a nossa sugestão seria colocar óleo adelgaçante, com propriedades de ativar a circulação, 20 a 30 minutos antes do exercício. De seguida, massajar com uma escova anticelulitica, e partir para o exercício físico. As zonas que mais queremos promover já estariam quentes da massagem e mais recetivas a serem mobilizadas durante o exercício físico."

MANTER A CASA ACOLHEDORA

Em tempos, as nossas vidas agitadas eram sinónimo de menos tempo em casa: ou, se quisermos, de muito menos tempo em casa. Hoje, contudo, o nosso lar é o espaço onde vivemos, trabalhamos, estudamos, descansamos, socializamos e cuidamos de nós.

Por muito que já estejamos habituadas e habituados a fazê-lo, dividir as várias facetas da nossa existência num único espaço não é uma tarefa fácil. Sentimo-lo em vários momentos do dia, seja quando não nos conseguimos concentrar nas tarefas que temos em mãos ou quando fechamos o computador mas, mesmo assim, não conseguimos "desligar" e relaxar.

Vela de Erva-Príncipe e Cedro créditos: Organii

Uma forma de contornar este sentimento e potenciarmos o nosso bem-estar integral, seja durante o trabalho ou as horas de descanso, é mantermos a nossa casa ainda mais acolhedora, com a ajuda de velas, difusores e óleos essenciais.

Quando usados num difusor, os óleos essenciais da Unii, disponíveis na Organii, podem ajudar a dar um boost de concentração, a relaxar ou purificar o ambiente. Já as velas e difusores da The Handmade Soap, uma das novas marcas Organii, potenciam a sensação de home, sweet home, graças aos seus aromas naturais.

SE NÃO PODEMOS IR AO SPA...

Vem o Spa até nós. Seja a meio da semana ou nas horas calmas de sábado e domingo, não há nada como tirar tempo para um cuidado mais demorado, que relembre o ambiente relaxante do nosso espaço de Beleza favorito.

Como? Estabelecendo uma rotina especial, 100% dedica a nós e às nossas necessidades: não só do rosto, ao qual prestamos sempre maior atenção, mas também da pele do corpo e do cabelo.

Para montar este Spa em casa, Cátia Curica começa por sugerir um banho de algas com Lazy Days da Voya. Basta colocar as algas numa banheira de água quente para um banho de imersão, deixando que estas re-hidratem e suavizem a pele. Enquanto as algas atuam, criando uma atmosfera spa like, a co-fundadora da Organii aconselha aplicar a máscara Feed da Mádara ou a Keratina da Coslys no cabelo, para dar mais brilho e vitalidade aos fios.

spa em casa créditos: Unsplash

Assim que o banho terminar, Cátia Curica recomenda "aplicar um óleo no corpo, com uma massagem suave, para ativarmos o toque e a nossa circulação e drenagem", e finalizar o ritual com um cuidado extra para o rosto.

A sugestão de Cátia vai para a Máscara Purificante da Absolution, ideal para absorver impurezas e fechar os poros, ajudando a dar brilho à pele e deixando-a macia.

Dicas e sugestões Organii.com