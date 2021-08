Amamos um bom iluminador. Tanto que por vezes exageramos um pouco na sua aplicação. Quanto mais brilho melhor, certo?

Mas a verdade é que o brilho e a luminosidade da pele vêm de dentro e, com a ajuda dos produtos certos, podemos potenciar ainda mais a luminosidade da tez.

Quando nos dedicamos um pouco mais a algumas coisas, os resultados são maravilhosos e notórios, especialmente enquanto mulheres - na nossa saúde, corpo, pele ou cabelo. Pode ser cerca de cinco minutos extra por dia.

O que nos faz mais bonitas é o brilho interior que transparece e esse não vem dentro de um frasco. Mas um bom começo será beber uma boa quantidade de água por dia.

Depois disso, a esfoliação é outro segredo de uma pele luminosa. Este não está assim tão bem guardado. A nossa pele é um órgão, por isso é importante ver-se livre de células mortas com alguma regularidade.

E por fim, “a little help from my friends”. E quem são estes amigos? Conseguir uma pele que pareça permanentemente como se tivéssemos acabado de vir de férias - ou seja, saudável, radiante e límpida - é uma combinação de produtos e paciência.

A boa notícia é que, se não tiver esta última, existem algumas soluções mais rápidas.

Mádara Vitamin C - Creme Regererante Iluminador

A vitamina C é um poderoso antioxidante, usado em dermatologia para aclarar o tom da pele, combater a hiperpigmentação e a degradação do colagénio.

Mádara Vitamin C - Creme Regererante Iluminador créditos: Organii

Desenvolvido a partir da forma ativa e estabilizada da Vitamina C – Glucosídeo de Ácido Ascórbico – muito resistente à oxidação, este creme hidratante aumenta a luminosidade natural da tez, suaviza e refirma a textura da pele, e uniformiza o seu tom para uma aparência suave, fresca e radiante. Na Organii.

ABSOLUTION - Booster Luminosidade

Este sérum confere uniformidade à sua pele num instante graças ao extrato de rebentos de faia. Rico em flavonóides, péptidos, aminoácidos e vitaminas, revitaliza o metabolismo celular e melhora a aparência da pele.

ABSOLUTION - Booster Luminosidade créditos: Organii

Além disso contém óleo de sementes de framboesa, ricas em ácidos gordos Ómega-3 e 6 e Vitamina E. Combate os sinais de envelhecimento e confere luminosidade e suavidade à pele. Na Organii.

i am the light

Extremamente eficaz para todas as peles que precisam de um brilho radiante, este óleo facial dourado ilumina e hidrata instantaneamente a pele cansada.

i am the light créditos: Sisu

Um nectar de luz que confere uma enorme luminosidade e tem poderes tonificantes, revigorante e reparadores. Rico em antioxidantes, oferece uma hidratação sublime à pele. No SISU.

Sweet serenity mask and wash

O mestre reparador da coleção da Max & Me. Profundamente calmante e intensamente hidratante, esta máscara à base de cacau balinês, mangostão e mel de Manuka traz um alívio delicioso à pele. Com Sweet Serenity Mask & Wask tudo encontra o seu ritmo e entra em equilíbrio.

Sweet serenity mask and wash créditos: Sisu

A sua mistura exuberante de óleos botânicos, extratos naturais e manteigas hidratantes de alta vibração proporciona à pele uma nutrição intensa e uma maior luminosidade, uniformizando o tom de pele e ajudando a atenuar a marcas e manchas de pigmentação. No SISU.

Alex Carro - Illuminating Matrix Liquid

Leve e não-oleoso, este poderoso sérum da Alex Carro potencia a regeneração e luminosidade da pele, deixando-a com um tom mais uniforme e uma aparência mais saudável.

Alex Carro - Illuminating Matrix Liquid créditos: Sisu

Para além de deixar a tez instantaneamente refrescada, o Illuminating Matrix Liquid reduz a aparência de pigmentações e manchas para uma luminosidade natural. No SISU.

Skin Design London — Alpine Rose

Illuminating Treatment Este creme hidratante reúne uma combinação luxuosa de péptidos, extratos botânicos de origem orgânica e ácidos (hialurónico, ferúlico e láctico) que deixam a pele hidratada, iluminada e firme.

Skin Design London — Alpine Rose créditos: Sisu

A sua aplicação contínua resulta numa pele revigorada a todos os níveis. No SISU.