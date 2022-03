Com origem na natureza, a gama Wellness da The Body Shop foi desenvolvida por especialistas e conta com três linhas transformadoras: Sleep, Boost e Breathe.

Certificada como vegana pela The Vegan Society, é composta por pelo menos 90% de ingredientes de origem natural e enriquecida com poderosos óleos essenciais 100% naturais e biodegradáveis, transformados em três combinações únicas adaptadas a diferentes necessidades vitais.

As texturas sensoriais elevam as rotinas diárias e estão disponíveis em embalagens altamente sustentáveis, elaboradas com 98% de materiais recicláveis.

SLEEP: DESCONECTAR E DESCANSAR

A pandemia e os sucessivos confinamentos tiveram um efeito catastrófico na capacidade das pessoas regularem o sono, a pensar nisso a The Body Shop apresenta a nova linha Sleep, clinicamente provada que ajuda na hora de dormir.

Com um aroma relaxante e reconfortante, todos os produtos desta linha são enriquecidos com óleos essenciais de lavanda dos planaltos de Haute-Provence (França), produzida sem fertilizantes nem irrigação, e de vetiver de Madagáscar.

BOOST: ENERGIZAR E REVITALIZAR

Pensada para energizar a mente, a linha Boost é uma combinação única de um aroma cítrico abraçado por alegres notas florais. Conhecidas pelas suas potentes propriedades que ajudam a reenergizar o corpo, a tangerina e bergamota presentes nesta linha são oriundas das costas da Calábria, em Itália, obtidas por produtores tradicionais que não desperdiçam nem uma gota.

BREATHE: PURIFICAR E RELAXAR

De forma a ajudar as mentes agitadas a linha Breathe é enriquecida com óleos essenciais 100% naturais de eucalipto, proveniente da província de Yunnan (China), que apoiam pequenos produtores e de alecrim orgânico de Espanha. Reconhecido pelas propriedades purificantes e refrescantes, o eucalipto é um poderoso ingrediente que ajuda a acalmar.

Da linha Sleep destaca-se o Sleep Calming Pillow Mist, um spray com o aroma perfeito para colocar na cama ou almofada. Já da linha Boost, o Boost Happy Hand Cream é perfeito na hora de hidratar as mãos e o Breathe Weightless Body Gel-cream tem uma textura ligeira com um aroma fresco e é rapidamente absorvido pela pele.