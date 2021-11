Limpar, hidratar, proteger: quando vivemos num ambiente citadino, tipicamente caracterizado pela poluição, as toxinas e o stresse de um estilo de vida frenético, estas são as três palavras de ordem no que ao cuidado da nossa pele diz respeito.

A par com a utilização de produtos de skincare formulados com ingredientes naturais e biológicos, que respeitam as necessidades e o equilíbrio da pele, é especialmente importante olharmos pela nossa tez quando vivemos na cidade, visto que esta está diariamente exposta às mais diversas impurezas e toxinas.

A exposição à poluição, por exemplo, compromete o colagénio e oxida a barreira lipídica da pele, consequentemente prejudicando a sua barreira protetora. Para além disso, a exposição aos poluentes pode também resultar em desidratação, sensibilidade, textura irregular, falta de luminosidade, acne e envelhecimento prematuro.

Apostar numa rotina de cuidados de rosto adequada à pele citadina torna-se por isso num passo importante para manter a pele equilibrada, saudável e hidratada.

E quando falamos numa rotina de cuidados de rosto adequada à pele citadina, falamos naturalmente em produtos como um bom cuidado de limpeza, capaz de "derreter" todos os vestígios de maquilhagem e impurezas, num hidratante formulado para proteger a tez e manter a sua firmeza e luminosidade, e num SPF que ofereça uma proteção 360, não só UVA e UVB, mas também contra a luz azul.

Além de todos estes cuidados, é também fundamental olhar pela nossa beleza de dentro para fora, e tirar tempo para momentos de selfcare, que nos permitam esquecer o stresse diário da cidade: stresse esse que, quer queiramos quer não, tem também os seus efeitos indesejados na nossa pele.

Limpe bem a pele, de manhã e à noite

Ao longo do dia, são várias as impurezas que se vão acumulando na pele: e é por isso que limpar o rosto com o Kit Limpeza é um passo tão importante.

Composto pelo Óleo de Jasmim e a Toalha Facial 100% Algodão Biológico, esta novidade MPL'beauty é indicada para limpar e desmaquilhar qualquer tipo de pele, ao mesmo tempo que remove as células mortas, previne o envelhecimento e estimula a renovação celular.

Hidratar e proteger

Aliado de qualquer tipo de pele, o Sérum Detox é o must have para proteger o colagénio da exposição aos poluentes diários. Com Óleo de Camélia Japónica e Óleo de Moringa, este cuidado de rosto mantém a pele firme, luminosa e hidratada, combate o efeito dos radicais livres e mantém a tez livre de toxinas e impurezas.

SPF? Sempre

Não importa a estação do ano: aplicar protetor solar no rosto é um passo que nunca deve ser esquecido, mesmo naqueles dias em que ficamos em casa.

Para além de ter uma fórmula nutritiva e reparadora, e oferecer uma proteção anti-envelhecimento contra os raios UVA e UVB, o Puro Sol Zinco Leite Solar FPS30+ protege a pele contra a luz azul, preservando assim a sua elasticidade e juventude.

Pele nutrida e protegida, de dentro para fora

Formulada com Amla, Schisandra e Açaí, a Mistura Solúvel Beleza Pura foi especificamente desenvolvida para nutrir e proteger a pele, neutralizar os radicais livres e prevenir danos ao ADN.

Para além de realçar a elasticidade da tez, esta mistura favorece a produção e regeneração de colagénio, despertando assim toda a firmeza, suavidade e luminosidade da pele.

Faça uma esfoliação

Existem diversos “segredos” para uma pele luminosa, saudável e bonita, e um deles é manter bons hábitos de esfoliação.

Feito à base de matcha e óleos essenciais cítricos, o Exfoliante Estimula é o cuidado ideal para hidratar, recuperar e rejuvenescer rosto e corpo. Para além de estimular o brilho da pele, deixando-a mais uniforme e hidratada, este cuidado ajuda também a neutralizar danos UV.

Aplique uma máscara

Um ritual de self care para iluminar e regenerar a pele, o novo Kit Super Glow inclui todos os essenciais MPL'beauty para criar uma máscara de rosto hidratante.

Rica em antioxidantes e ativos botânicos anti-aging, esta fórmula (uma mistura de Pó Ilumina, Essência de Rosas e Óleo de Jojoba) deixa a tez renovada, ao mesmo tempo que promove a suavidade, o brilho e a firmeza.