Para preencher as rugas, recorra ao ácido hialurónico, sobretudo nas verticais, já que endurecem muito a expressão. Pode utilizá-lo para atenuar as rugas de leão, o sulco nasogeniano e as rugas perilabiais.

4. Flacidez cutânea

Para prevenir a flacidez cutânea, pode recorrer à radiofrequência, tratamento que utiliza ondas eletromagnéticas, para evitar que o efeito de gravidade se note nos contornos do seu rosto.

5. Pele cansada

Para melhorar o aspeto geral da pele, em casa, opte por cremes antirrugas, preferencialmente com uma ação antioxidante e despigmentante. Uma vez por semana, use uma máscara hidratante. Perante um cansaço mais pronunciado, marcado pelo stresse, pelo excesso de trabalho ou ainda por noites sem dormir, escolha uma com efeito flash. São muitas as marcas de cosmético no mercado que as disponibilizam.