Podemos até admitir que brumas não são um passo essencial na nossa rotina de pele diária (protetor solar, por outro lado, é um must), mas isso não significa que gostemos menos delas.

São um pequeno milagre naqueles dias de verão mais intensos e a recompensa perfeita depois de um dia de trabalho cansativo. E embora os conhecidos céticos possam dizer que brumas não são mais do que H2O aromatizada, pode não ser bem assim.

As boas estão repletas de ativos que adoram a pele, como água de rosas, ácido hialurónico, probióticos e polifenois - todos componentes que ajudam a fornecer um efeito calmante e refrescante instantâneo à nossa pele.

Para este especial brumas de rosto, mergulhámos em diversos produtos refrescantes de diferentes marcas:

As brumas podem tonificar a pele após a limpeza, refrescar a maquilhagem a meio do dia e eliminar a aparência de uma tez com muito pó. Tendo acumulado uma legião de seguidores dedicados, as brumas de rosto estão entre as categorias de beleza mais “virais”.

Estamos em época balnear, e mesmo que sejamos muito cuidadosos - aplicando e reaplicando o protetor solar, usando um chapéu e os nossos maiores óculos de sol - uma queimadura ainda pode acontecer. E se for o caso, uma bruma poderá ser a forma mais rápida e eficaz de lidar com o assunto.

Não há melhor forma de refrescar uma pele cansada ou agredida pelo sol que com algumas “borrifadelas” de um mist com camomila, alfazema ou flor de laranjeira.

E se até Selena Gomes inclui brumas na sua rotina pessoal de self-care — que envolve música, velas e um ritual antes de adormecer —, é caso para dizer que temos toda a validação que precisávamos.