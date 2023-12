Já conhece o famoso tratamento facial eleito pelas estrelas de Hollywood?

A marca norte americana, iS Clinical, é a mais recente aposta do SPA Club7, que introduziu na sua gama de tratamentos esta linha de luxo de cuidados de pele.

Utilizado por várias celebridades de Hollywood, nomeadamente a modelo Rosie Huntington-Whiteley e a atriz Jessica Alba, o tratamento Fire & Ice, mais conhecido por “Red Carpet Facial”, foi desenvolvido para recuperar a superfície da pele de forma rápida e segura.

Em concreto, este procura dar resposta a quem procura efeitos imediatos e visíveis, sendo um tratamento projetado para dar uma textura refinada à pele e reduzir imperfeições e marcas de expressão, deixando-a luminosa e revigorada.

créditos: DR

O tratamento começa com o Cleansing Complex, um gel de limpeza que desmaquilha e limpa em profundidade, adequado para todos os tipos de pele, uma vez que não a exfolia nem resseca. Para além da limpeza profunda, este promete minimizar o aspeto dos poros abertos e ajudar a controlar o acne através dos seus ingredientes com princípios ativos e naturais, nomeadamente a camomila, o ácido salicílico (proveniente do extrato de casca de salgueiro branco) e ácido glicólico (a partir do extrato de cana-de-açúcar).

Segue-se a esfoliação com a Intense Resurfacing Masque, uma máscara potente e terapêutica, desenvolvida para recuperar a superfície da pele sem descamação excessiva após o procedimento, fazendo uma ponte entre tratamentos faciais suaves e peelings invasivos. Esta é aplicada durante alguns minutos e provoca uma sensação quente no rosto - e nos remete para a parte “Fire” do tratamento.

O elemento “Ice” do procedimento começa com a Rejuvenating Masque, uma máscara em gel rica em antioxidantes, refrescante e calmante, desenvolvida para acalmar a pele irritada e fornecer uma hidratação nutritiva.

De seguida, uma massagem facial feita com recurso ao Massage Silk, um gel de massagem rico em glicerina, vitamina E e óleo de sementes de girassol, que promete deixar a pele macia e hidratada.

O tratamento termina com a aplicação de produtos como Pro Heal Serum, rico em vitaminas C, E e A que proporciona uma proteção antioxidante; o Hydra-Cool Serum, rico em ácido hialurónico e vitamina B5, desenvolvido para hidratar, acalmar e rejuvenescer a pele, e o Youth Eye Serum, projetado para tratar os sinais visíveis de envelhecimento da pele ao redor dos olhos, melhorando as olheiras, papos e rugas periorbitais.

“Os produtos iS Clinical são reconhecidos pela sua abordagem única, com ingredientes de origem botânica e de grau farmacêutico com o objetivo de obter resultados altamente eficazes. Esta parceria reflete isso mesmo: o nosso compromisso em proporcionar tratamentos faciais inovadores e eficazes aos nossos clientes”, afirma Carolina Melo Duarte, CEO do Club7, em comunidado.

Para além deste procedimento, o Club7 conta ainda com uma gama variada de tratamentos, nomeadamente o Facial Gym (inspirado na massagem Kobido), a Fototerapia Led-Biolight e Skin anti-aging, o Body Double Peel, anti-celulítico (Triology 3 in 1) e Body Shapping Massage.

O SAPO Lifestyle foi conhecer o tratamento "Red Carpet Facial" a convite do Club7