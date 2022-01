Desde os tempos ancestrais, o óleo tem sido venerado em muitas culturas pelas suas propriedades curativas e saudáveis. É por isso que o óleo é popularmente conhecido como “ouro líquido”.

Com base nesta premissa, os Laboratórios Babé revolucionam o cuidado corporal utilizando o óleo como ingrediente principal da sua linha Oil Care, à qual se junta agora um novo lançamento: Balm to Oil.

A linha de produtos Oil Care tem a sua origem num dos Best Sellers da Babé: o Oil Soap, o óleo lavante perfeito para usar todos os dias no duche e nutrir a pele em profundidade desde o momento do banho.

A este produto de higiene junta-se a mais recente novidade da marca, Balm to Oil, um bálsamo com textura cremosa que se assemelha visualmente a um creme corporal, mas que se transforma num agradável óleo seco em contato com a pele.

Balm Oil créditos: Babé

Oil Care oferece um cuidado corporal em óleo que mudará por completo a forma como cuidamos da nossa pele. Fórmulas ricas em óleos emolientes de origem vegetal que criam uma experiência única de autocuidado.

A sua fórmula rica em óleo, reequilibra o microbioma graças à sua contribuição em ativos pré e probióticos, nutre, alivia e hidrata profundamente a pele, reforçando e restaurando a sua função barreira e prevenindo a perda de água e o ressecamento da mesma.

A sua inovadora textura em bálsamo que se transforma em óleo ao entrar em contato com a pele, oferece uma experiência de uso única. Nutre intensamente, repara e acalma a pele seca ou sensível, proporcionando bem-estar e conforto imediato. Indicado também para pele com tendência atópica.

Fórmula com 90% ingredientes de origem natural e produto adequado para veganos e vegetarianos.