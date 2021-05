A cantora, compositora e atriz Jennifer Lopez não tem problema em ironizar com os glúteos dela. "O meu rabo é tão grande que, se trabalhasse num café, o podia usar como bandeja", chegou a gracejar publicamente. Nos últimos anos, a silhueta da intérprete de "On the floor" fez de tal maneira furor que celebridades como Kim Kardashian, Beyoncé, Kylie Jenner, Cardi B e Nicky Minaj deixaram de ter problemas em assumir o grande traseiro que têm, procurando rentabilizá-lo enquanto uma das suas imagens de marca.

Se exibir uns glúteos mais exuberantes é uma das suas pretensões para os próximos tempos, à semelhança destas e de outras figuras públicas, saiba que o principal truque passa por massacrar-se no ginásio com exercícios localizados. Só assim se consegue obter a tonificação necessária para endurecer a zona, asseguram os especialistas. Mas nem só de tonificação vive o rabo. Para o deixar no ponto (e, sobretudo, reduzi-lo, se for caso disso), é preciso ser-se também adepta do exercício cardiovascular.

Fora de casa, caminhar, andar de bicicleta, correr e nadar são boas opções. Subir e descer escadas também tonifica (muito) os glúteos. No recanto do lar, durante os seus cuidados diários, use a luva de crina diariamente, para ativar a circulação e, uma vez por semana, aplique um esfoliante. Para além disso, renda-se aos cremes redutores e use-os todos os dias do ano, de manhã e à noite. Não faltam, no mercado, opções de dermocosméticos com fórmulas inovadoras que, para além de combater a celulite, também afinam a silhueta, alisam a pele e refirmam a epiderme dessa região do corpo, valorizando-a desde as primeiras aplicações.

No que toca à alimentação, também pode e deve dar uma ajuda. Diga adeus às gorduras prejudiciais, eliminando enchidos, manteigas e margarinas, refeições pré-cozinhadas e pastelaria industrial. Os hidratos de carbono refinados (o açúcar, em particular) e as bebidas com muita cafeína e/ou muito gás também devem ser banidas do seu regime alimentar diário. Em contrapartida, use e abuse das frutas e das verduras, consumindo-as, preferencialmente, cruas ou cozidas em água com pouco sal, no caso dos legumes.