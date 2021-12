Depois do Blooming Summer, feito em parceria com a Influencer Joana Limão, acaba de chegar à Unii um novo esfoliante. Uma criação única e aconchegante, pensada para os dias mais frios.

Feito com óleos essenciais à base de gengibre, canela e pinheiro português - evoca o conforto dos dias festivos.

Estimula o sistema imunitário e a circulação sanguínea ao mesmo tempo que alivia dores musculares, hidrata a sua pele, deixando-a com um aroma quente e envolvente e proporcionando sensações de paz, equilíbrio e autoconfiança.

Entre os ingredientes chave de origem biológica destacam-se o sal marinho - proveniente da Ria Formosa, esfolia a pele deixando-a suave e sedosa.

A cortiça - que permite uma esfoliação suave para todos os tipos de pele, o óleo de grainha de uva - proveniente do Vale do Douro, é extremamente hidratante e rico em vitaminas E e C, o óleo de amêndoas doces - com elevado teor de ácido linoleico, ácido oleiro e fonte de vitamina E funciona para acalmar a pele.

O azeite - proveniente de Trás-os-montes e um excelente hidratante, o óleo essencial de gengibre - anti-inflamatório e estimulante - e, por último o óleo essencial de canela - poderoso antifúngico, estimula o sistema imunitário e promove a biossíntese de colagénio.

Este produto vegan e artesanal português não contém fragrâncias sintéticas, parabenos, mineral oil, sulfatos, SLS e silicones. A Unii - Organic Skin Food inspira-se na origem dos seus ingredientes, nas receitas tradicionais e na farmacopeia europeia para criar várias opções de cosmética biológica para toda a família, de qualidade e que sejam adaptáveis a todos os tipo de pele.