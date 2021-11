L'Oréal Paris acaba de lançar o novo Sérum de Noite Midnight Serum, um verdadeiro aliado do sono de beleza, uma vez que é durante a noite que a sua potente fórmula entra em ação.

Atua estimulando a produção de novas células da epiderme que ajudam a dar à pele um aspeto mais jovem, proporcionando resultados eficazes e visíveis.

A sua fórmula inspira-se na Ciência das Células Mãe, células que se dividem permanentemente dando origem às novas células da epiderme. Estas células mãe têm um desempenho mais eficiente durante a noite, sendo que o seu pico de atividade começa à meia-noite.

O novo Sérum possui ainda um complexo antioxidante composto por vitamina E, um antioxidante naturalmente presente na nossa pele que a ajuda a proteger-se de agressões exteriores, e por Neohesperidina – outro antioxidante de largo espetro, extraído da laranja amarga.

Midnight Serum créditos: L'Oreal Paris

Esta fórmula apresenta resultados quase instantâneos. Na manhã seguinte, a pele está profundamente hidratada e com um aspeto mais repousado.

Ao fim de quatro semanas, verifica-se uma redução significativa das rugas e a pele aparenta estar mais firme e luminosa, como se tivesse um efeito lifting (84,0%). O novo sérum de L'Oréal Paris é eficaz em qualquer tom de pele, e está adaptado para ser aplicado em qualquer tipo de pele, incluindo a pele sensível, revelando resultados surpreendentes.

Renove a sua pele noite após noite com o Midnight Serum e desfrute de uma tez visivelmente mais jovem. Para tal, bastam apenas 3 a 4 gotas bem espalhadas na pele limpa e seca (rosto e pescoço) todas as noites antes do creme.

Midnight Serum créditos: L'Oreal Paris

Para uma rotina mais completa, experimente o Creme de Dia Renovação Celular Cuidado Revitalizante Dia (PVPR* 29,99€) e o Creme de Noite Renovação Celular Cuidado Revitalizante Noite (PVPR* 29,99€).