O suor é essencial para regular a nossa temperatura corporal e eliminar as toxinas, não devemos bloqueá-lo, apenas eliminar o mau cheiro.

Para isso, a Weleda, especialista em produtos de cosmética, higiene e bem-estar naturais, aconselha uma fórmula 100% natural e a segurança de não incluir sais de alumínio.

Os desodorizantes naturais não bloqueiam os poros nem interferem com as funções reguladoras da pele, mas garantem 24 horas de eficácia, frescura e proteção natural.

As axilas são uma área muito delicada, exposta a agressões como a depilação ou a barba, razão pela qual necessitam de cuidados suaves, mas eficazes.

Formato spray ou roll-on?

Esta pode ser uma dúvida com que se depara frequentemente, por não saber qual o melhor formato para si. Na Weleda conta com as duas opções ecológicas: em formato spray com embalagens de vidro, o formato mais ecológico, e em formato roll-on com 70% de plástico reciclado.

O formato de spray também pode ser utilizado em pés e mãos e pode ser partilhado por mais membros da família. O formato roll-on é muito prático e proporciona uma agradável sensação de frescura.

Ambos são duradouros e há vários aromas a escolher, dependendo da sua preferência:

Os de Citrus têm um cheiro fresco, com notas de limão, sendo unissexo. São os favoritos de toda a família e ideal para adolescentes.

Os preferidos das mulheres tendem a ser os de Romã, pelo seu aroma frutado e sensual, e de Rosa com notas frescas e florais.

O aroma do desodorizante de Salva é fresco e embora os homens gostem muito, é unissexo e pode ser usado por todos os tipos de pele.

O Deo Men é fresco e eficaz para os homens. Tem também um cheiro estimulante e amadeirado. É perfeito para o desporto, mas também para o dia a dia.