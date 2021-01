O champô seco é um cuidado imprescindível para qualquer pessoa ocupada. Aprenda a tirar partido deste dermocosmético. Este produto apresenta-se, a maior parte das vezes, sob a forma de vaporizador ou pó e tem como principal objetivo absorver o excesso de sebo produzido pelo couro cabeludo. Este pó milagroso, como há quem lhe chame, consegue, literalmente, retirar o aspeto oleoso e lambido do cabelo e, em poucos minutos, criar a ilusão de um cabelo acabado de lavar e submetido a um brushing.

Usá-lo entre lavagens, como muitos cabeleireiros e dermatologistas recomendam, faz com que os óleos naturais produzidos pelo couro cabeludo permaneçam em contacto com o cabelo durante mais tempo, o que é benéfico. Na verdade, a única razão pela qual não deixamos de lavar o cabelo, para além do cheiro, claro, é porque fica com um aspeto sujo. Logo, o champô seco reúne o melhor dos dois mundos, já que permite que os óleos se mantenham no lugar, nutrindo o cabelo, enquanto o pó remove o brilho indesejado. Quando aplicar? O champô seco deve ser usado no cabelo seco tanto por homens como por mulheres. Pode usá-lo quando o cabelo começa a aparentar estar sujo, dois ou três dias depois de o lavar, mas, melhor ainda, é usá-lo logo após ter lavado e feito um brushing, no caso das mulheres. Desta forma, mal os óleos se libertam, são apanhados pelo pó, o que impede que o cabelo fique sujo. Assim, o cabelo ganha volume e textura.

Como aplicar? 1. Agite bem o produto antes de o aplicar e, de seguida, pulverize-o a cerca de 30 centímetro do cabelo, mecha a mecha. 2. Deve usá-lo nas áreas do cabelo que parecem sujas. Se tiver o cabelo solto, aplique-o no topo, na zona do risco e na parte frontal. Se tiver o cabelo apanhado em rabo de cavalo ou em coque, deve usar um pouco na zona da nuca. 3. Deixe atuar durante cerca de dois minutos ou de acordo com as indicações do produto e, de seguida, escove cuidadosamente, para eliminar os resíduos de pó que possam ter permanecido nas hastes ou no couro cabeludo.