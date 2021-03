Uma rotina de skincare adequada tem três etapas fundamentais: limpeza, hidratação e proteção. Mas para tirar o melhor destes tratamentos e garantir uma pele bonita, saudável e renovada, é importante incluir alguns cuidados especiais, e um dos principais é a esfoliação.

Esfoliar ajuda a renovar a pele e melhorar os resultados da rotina de skincare. A dermatologista Renata Bertino explica que "os esfoliantes atuam na remoção de células mortas da superfície da pele, dando um aspeto de mais vitalidade. Como a esfoliação remove os resíduos, a pele consegue absorver melhor outros produtos, como hidratantes".

Especialmente para peles oleosas e acneicas, esfoliar ajuda a lidar com borbulhas, pontos negros e manchas, desentupindo os poros e deixando a pele mais macia e lisa, já que estimula a produção de células novas.

Para incluir o esfoliante na rotina de cuidados, é preciso seguir algumas orientações com atenção. As indicações de aplicação devem vir de um(a) dermatologista, mas, em geral, recomenda-se o uso de esfoliantes de duas a três vezes por semana (pode ser necessário um intervalo maior entre as esfoliações dependendo do tipo de pele).

Vale a pena alertar que esfoliar demais não é nada bom. "Existe o risco de a esfoliação excessiva causar danos na barreira protetora da pele, deixando-a seca e, como reação, o organismo aumentará a produção de sebo, podendo causar a oleosidade", explica a dermatologista.

A solução para estes danos pode estar na escolha do esfoliante adequado. Cada tipo de pele tem necessidades diferentes. Por isso, é importante consultar sempre um dermatologista, que vai ajudar a identificar as causas da oleosidade e as melhores opções para uma boa rotina de skincare.