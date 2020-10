Nestes primeiros dias de outubro, sentimos ainda mais a mudança. Não só dentro de nós, mas também naquilo que nos rodeia.

O sol, cada vez mais tímido, abre caminho às cores da estação fria. Lentamente, as camadas mais finas começam a dar lugar aos casacos de inverno, às camisolas de malha e aos cachecóis de caxemira. Da noite para o dia, e face às temperaturas mais baixas e à chamada "época das gripes", o nosso corpo pede um sempre importante e necessário reforço da imunidade.

E a nossa pele? Como ficam os nossos cuidados de beleza quando o sol e o mar são substituídos pelo frio e a chuva?

Com a chegada dos meses de outono (que trazem consigo mais frio e menos humidade), as necessidades da nossa pele vão ser bem diferentes daquelas que sentimos durante o verão.

Nesta altura do ano, e fruto das mudanças de temperatura repentinas e do tempo mais frio e ventoso, é frequente sentirmos que a barreira da nossa pele está mais frágil e enfraquecida - algo que se traduz numa tez muitas vezes desidratada, sensível e sem brilho.

Por outras palavras, se a nossa barreira está de alguma forma danificada, agressores externos (como a poluição, por exemplo) vão penetrar a pele com maior profundidade e causar ainda mais estragos do que o costume, causando inflamação, sensibilidade e vermelhidão.

A solução? Ajustar a rotina de cuidados de pele (sem nunca dizer "adeus" à limpeza gentil e à aplicação de protetor solar, que deve ser feita all year round), procurando produtos que ofereçam um extra no que diz respeito à hidratação e proteção.

Hidratar e proteger

Quando o outono bate à porta, as Ampolas Hyaluronic Collagen Booster e o Creme Protetor Solar com Cor SPF15 City CC, ambos da Mádara, tornam-se por isso mesmo os aliados perfeitos para a estação mais fria.

Com uma concentração máxima de moléculas de ácido hialurónico de baixo e alto peso molecular e açúcares de plantas que retém água na pele, estas ampolas Mádara são verdadeiramente adequadas às mudanças de estação, já que a sua utilização fortalece a barreira protetora da pele, previne a desidratação e dá firmeza à pele, visto que promove a síntese de novas fibras de elastina e colagénio.

Ampolas Mádara créditos: Organii

Já no City CC, um cuidado protetor com textura sedosa e inúmeros benefícios a nível de skincare, encontramos um complexo antipoluição, com ácido hialurónico proteção UVA/UVB. Estes ativos são grandes aliados da pele numa altura em que voltamos às rotinas da cidade, onde estamos mais expostos a agressores como a poluição e o stresse.

City CC Mádara créditos: Organii

Esfoliar a pele

A esfoliação (seguido de um bom produto hidratante) é um dos nossos momentos de self-care favoritos - e o outono é a altura perfeita para voltar a introduzir este passo na rotina, já que um bom esfoliante ajuda a eliminar as células mortas e deixar a pele bem mais luminosa, fresca e suave.

Dica Organii: As estações que seguem o verão são, sem dúvida, a altura ideal para voltarmos a iluminar e a uniformizar a pele. Não só perdemos o bronzeado e vamos ficando com diferentes tons, como para quem tem manchas, ficam mais evidentes do que nunca. É precisamente por isso que os esfoliantes enzimáticos entram em ação.

Através da enzima do ananás e das poderosas algas, o Esfoliante de Rosto Luminosity da Voya fornece poderosos antioxidantes. Ajuda a aclarar, a iluminar e a devolver à pele uma nova vitalidade, para enfrentar os dias cinzentos que estão a chegar.

Esfoliante de Rosto Luminosity da Voya créditos: Organii

Não esquecer a hidratação do corpo

Dica Organii: As palavras de ordem continuam a ser hidratar e nutrir. Apesar de no outono as temperaturas ainda serem amenas, existe sempre um vento que desidrata e que nos leva a sentir a pele repuxar.

O hidratante corporal Sofly Does It da Voya tem uma elevada percentagem de Aloé Vera, um ativo que contém mais de 80 minerais, ajudando em todo o processo de renovação celular, bem como outros fortes aliados como as algas (que são super antioxidantes), o óleo de abacate e a manteiga de Karité. O resultado é uma pele aveludada, nutrida e radiante.

Hidratante corporal Sofly Does It da Voya créditos: Organii

Cuidar dos lábios

Todos nós sabemos como ficam os nossos lábios quando os meses mais frios do ano batem à porta - e agora que a máscara social se transformou num staple das nossas vidas e rotinas diárias, vamos precisar de um cuidado redobrado para os manter perfeitamente hidratados, nutridos e confortáveis.

Com uma elevada concentração de marula, perilla e calêndula, o bálsamo multiusos da Absolution é o cuidado ideal para ter sempre à mão. Especialmente adequado para lábios secos e danificados, este bálsamo com efeito protetor ajuda a hidratar, nutrir e apaziguar os lábios.

Bálsamo multiusos da Absolution créditos: Organii

Um dos must haves de outono. Menos humidade no ar, mais vento e mais desidratação implicam mais proteção. Este bálsamo é ideal para lábios, mas muito seguro e eficaz para aplicar no rosto, nas mãos e, no fundo, onde for necessário.