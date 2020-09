Da exposição solar aos mergulhos no mar e na piscina (durante os quais o sal e o cloro não dão tréguas a ninguém), do ar condicionado à humidade, são vários os elementos da estação estival que deixam o couro cabeludo irritado e o cabelo naturalmente mais seco, desidratado e danificado, com uma cor mais desvanecida e um aspeto menos brilhante.

A boa notícia? Em grande parte, e com os cuidados certos, é possível remediar todos estes danos – e agora que nos preparamos para dizer adeus ao verão e dar as boas-vindas ao outono, não há melhor momento para restaurar e reavivar as nossas pontas e os nossos fios do que este.

Os cuidados de cabelo pós-férias chegam na forma de champôs para renovar e reconstruir os fios danificados, condicionadores com extratos e ingredientes essenciais para nutrir, reparar e fortalecer as madeixas, e tratamentos específicos para devolver brilho às pontas.

COMO SABER SE O CABELO ESTÁ A PRECISAR DE UM CUIDADO EXTRA NO PÓS-FÉRIAS?

Compreender as necessidades do cabelo é um primeiro passo essencial no seu tratamento, e não há nada mais importante do que perceber se o mesmo se encontra seco ou danificado, visto que os cuidados serão diferentes em cada um dos casos.

Começando pelo cabelo seco, este distingue-se pela sua aparência opaca e toque áspero, bem como pelo facto de ser difícil de pentear ou desembaraçar.

Para além disso, e devido à sua fragilidade, tem mais propensão a quebrar e espigar. O cabelo seco é influenciado pela falta ou eliminação de óleos naturais, que funcionam como lubrificantes para a fibra capilar, o que significa que o tratamento do mesmo vai passar por hidratar e condicionar os fios.

No que ao cabelo danificado diz respeito, os danos podem ser causados por fatores como a exposição solar, que enfraquece o cabelo, diminuindo a sua elasticidade e resiliência e deixando-o mais suscetível à quebra.

Geralmente, os sinais de que o cabelo está danificado passam pelas pontas espigadas, pelo couro cabeludo seco e com escamação, e pela falta de brilho. Aqui, as palavras de ordem são reparar e restruturar.

SHARING IS CARING: TRÊS DICAS PARA CUIDAR DO CABELO

1. Escolher o champô certo

Parece uma afirmação um tanto óbvia, mas nem por isso menos importante. Quando o cabelo está especialmente danificado, é importante optar por um champô específico, enriquecido com ingredientes que reparem e restituam os fios que se encontram danificados.

2. Reparar e proteger

Um cabelo danificado não é um cabelo "sem volta a dar", e é por isso mesmo que "reparar" e "proteger" são duas palavras-chave no que toca ao tratamento dos fios no pós-verão.

A regra de ouro? Procurar um tratamento que ajude a nutrir, suavizar e dar brilho ao cabelo.

3. Ter um "quick fix" sempre à mão

O segredo de reverter os danos dos dias mais quentes pode estar nos tratamentos mais intensivos, mas isso não significa que não possamos sentir a gratificação instantânea de um óleo que hidrate e dê brilho.

O óleo de argão, por exemplo, é o elixir ideal para cabelos secos e frisados, enquanto o óleo de coco trabalha como o multi-tasker perfeito para restituir os fios e manter o couro cabeludo saudável.