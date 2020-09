Por muito complexas e completas que as nossas rotinas de beleza possam ser - do double cleansing ao dry brushing, dos bálsamos de limpeza aos óleos de hidratação, das máscaras de rosto aos séruns de corpo, não há nada que não estejamos dispostas a fazer em nome do nosso bem-estar e self-care -, é possível que todas elas estejam a negligenciar um elemento tão importante quanto o cabelo e a pele do rosto e do corpo: o couro cabeludo.

A pouca atenção que prestamos ao escalpe é a definição de "coração que não vê, coração que não sente", mas está na hora de reverter o famoso ditado. Porquê? Começando pelo facto mais superficial, a pele não termina na testa, o que significa que o couro cabeludo, tal como o rosto e o corpo, precisa de cuidados específicos, criados à medida das suas necessidades.

Para além disso, um couro cabeludo equilibrado e bem-cuidado é fundamental para um cabelo igualmente saudável, visto que o crescimento do mesmo começa literalmente no escalpe.

E mesmo que não sinta problemas comuns como a caspa ou a escamação, é possível que a acumulação de produto (como os frequentemente usados texturizantes ou champôs secos), o calor das ferramentas de styling, o stresse e fatores externos como os raios solares e a poluição tenham um impacto nesta área já por si sensível, deixando- a congestionada, pouco saudável e pouco feliz.

A Kevin.Murphy sempre acreditou no conceito de "skincare for your hair", uma ideia que se vê espelhada nos crescentes cuidados com o bem-estar e equilíbrio do couro cabeludo, influenciados pelo movimento da beleza natural e individual.

E tendo em conta que a saúde do escalpe é essencial para o crescimento e brilho do cabelo, não parecem restar dúvidas - se não está a prestar atenção ao couro cabeludo, chegou o momento de o fazer.

QUAIS OS CUIDADOS ESSENCIAIS A TER COM O COURO CABELUDO?

Tal como acontece com o skincare dito tradicional, existem várias formas (e fórmulas) de cuidar do couro cabeludo. Champôs, esfoliantes, séruns e máscaras são algumas das opções - mas se queremos mesmo otimizar o crescimento do cabelo, temos de nutrir não só o couro cabeludo, potenciando a sua desintoxicação e a circulação do sangue, mas também ser mindful sobre os produtos que aplicamos nele.

Onde começar, então? Pela limpeza, claro. Tendo em conta que a principal preocupação das pessoas com um couro cabeludo considerado saudável é a acumulação (geralmente resultante de uma combinação entre produto e poluição, mas também de pele morta), é fundamental incorporar um cuidado que remova todas essas impurezas (sem a sensação de repuxar), ao mesmo tempo que deixa a pele nutrida.

Um champô com a função de detox é uma das soluções a ter em conta no que diz respeito a um couro cabeludo saudável, removendo a acumulação indesejada de produtos e químicos. Esteja particularmente atenta a produtos com extrato de hamamélis, um ingrediente a ter debaixo de olho no que aos cuidados de escalpe diz respeito.