O Dia da Mãe é sempre uma ocasião para celebrarmos as nossas mães, mas especialmente para mimá-las. A saúde e o bem-estar são prioridades para as mães, mas também para aqueles que tanto queremos.

É por isso que as prendas estrelas da Tea Shop sugeridas para este dia são as que permitem desfrutar e relaxar, enquanto se acarinha o organismo com bem-estar e relaxamento.

Para assinalar o momento e celebrar as mães, a Tea Shop lança uma infusão especial, a Magic Alkaline. Preparada com erva-cidreira, pêra, gengibre, lavanda, camomila, raiz de dente-de-leão, maçã, alecrim, pétalas e botões de rosa, flores de erica e pétalas de centáurea, a Magic Alkaline conta com ingredientes considerados alcalinos, grandes aliados para restabelecer o pH natural do organismo.

créditos: Tea Shop

Esta característica alcalina equilibra o pH, neutralizando os estados de acidose geralmente associados ao stresse ou a uma dieta baseada em alimentos refinados. Com um equilíbrio ácido-base, uma dieta e um estilo de vida saudável, o nosso organismo corre menos riscos de desenvolver doenças.

De aroma balsâmico e herbal, com um sabor delicioso, a Magic Alkaline é a infusão ideal para beber a qualquer hora do dia, contribuindo para manter a hidratação de uma forma reconfortante.

Como o bem-estar também acontece de fora para dentro, a Tea Shop apresenta uma novidade na sua linha de cosmética: o novo creme de mãos com extrato de chá verde e cânhamo da gama Miracle Beauty.

O extrato de chá verde, seja ingerido como líquido ou utilizado como cosmético, proporciona um alto teor de vitaminas, minerais e propriedades antioxidantes, atuando como protetor da pele contra as agressões exteriores.

A gama Miracle Beauty oferece uma seleção de produtos destinados ao cuidado da pele: Água Micelar Express 3 in 1, Hyalu Serum, creme facial Multiproteção e creme corporal com chá verde e aloé vera e, agora, o novo creme de mãos com extrato de chá verde e cânhamo.

créditos: Tea Shop

De acordo com o compromisso ético da marca, os ingredientes da Miracle Beauty são 96% de origem natural. O próprio creme Multiproteção, bem como a Água Micelar são produtos aptos para veganos, enquanto o Creme corporal e Hyalu Sérum contêm cera de abelhas com certificação COSMOS.

Os testes olfativos resultaram numa fragrância com notas cítricas, florais e verdes, de essência mediterrânea, e um gosto final cítrico, floral (de mimosa e tangerina), de zimbro e aquosa. Uma experiência olfativa que se junta às propriedades de beleza holística de Miracle Beauty para um tratamento intensivo e agradável tanto para o corpo quanto para a mente.

A eleição de excelência para quem procura tratamentos que vão além do culto do corpo e que, ao mesmo tempo, respeitem o meio-ambiente sem comprometer a eficácia do produto na hidratação e no anti-envelhecimento da pele.

Ofereça beleza completa

O Miracle Beauty Advanced Care é o cofret ideal para quem quiser iniciar-se neste ritual de beleza. O mesmo inclui um frasco de chá branco Gracia Beauty Blend, Água Micelar Express 3 in 1, Hyalu Sérum e o Creme Multiproteção.

Para um tratamento de elevada hidratação, a eleição será o cofret Miracle Beauty Essentials que inclui um frasco de chá branco Gracia Beauty Blend, Creme Multiproteção e o creme corporal com extrato de chá e aloé vera.

Miracle Beauty Advanced Care créditos: Tea Shop

Com a Miracle Beauty, a Tea Shop consolida um ritual de beleza holístico em dois passos que combina a aplicação dos produtos na pele com a ingestão de um chá específico, envoltos numa atmosfera relaxante e de prazer.

No fundo, aproveitam-se os 3 minutos de infusão de que necessita o chá branco Gracia Beauty Blend para realizar o ritual todo: começando com Purity, aconselha-se limpar a pele em profundeza com a Água Micelar, destinando entre 20 e 30 segundos à tarefa.

No segundo passo, denominado Beauty, aplica-se o Sérum no rosto, pescoço e decote durante 30 segundos e o creme Multiproteção nas maçãs do rosto, testa, nariz, queixo e decote, aquecendo o produto nas mãos.

Quando estes dois passos simples tiverem terminado, o chá estará pronto para beber e para desfrutar o seu delicado aroma e os seus benefícios complementares.