Batom partido? Sombra danificada? Verniz sem fluidez? Resolva o problema em três tempos

Lavoisier tinha razão. Na vida, tal como na natureza, nada se perde e tudo se transforma. O seu batom partiu-se? A sua sombra dos olhos danificou-se? O seu verniz está mais sólido? Pode acontecer a qualquer uma. Não vá, por isso, a correr deitá-los para o lixo. Com os gestos certos, pode recuperá-los. Saiba como pode consertá-los num ápice, de uma forma rápida e eficaz. Aprenda estes truques simples e faça sucesso em frente às suas amigas!

Sombra

Partiu-se? Saiba que há solução. Reduza a sombra a pó solto, coloque-a numa caixinha e aplique-a com um pincel. Fácil, não é? Em viagem, para evitar que a sombra parta, coloque um disco de algodão entre esta e a tampa da caixa.

Batom

Partiu-se ou perdeu solidez? Empurre o batom para o interior da embalagem e aplique-o com um pincel de lábios. Em alternativa, pode colocar o batom num recipiente de lipgloss vazio e derretê-lo com um secador de cabelo até que adquira a forma da caixa. Se o seu batom ameaça derreter, coloque-o no frigorífico durante cerca de 20 minutos.