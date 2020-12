Esta cor, clássica e intemporal, fica, por norma, bem às mulheres morenas ou a mulheres que têm um rosto com tons de contraste, como por exemplo, uma pele branca, o cabelo preto e/ou olhos azuis, como recomendam muitos maquilhadores e especialistas em beleza um pouco por todo o mundo. Se os seus lábios são finos ou mais para o fino, opte por tonalidades mais claras e luminosas. Se são carnudos, use um vermelho mate, médio ou escuro, e, com um lápis da mesma cor, desenhe o contorno pelo interior do lábio.