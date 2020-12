A época festiva - ainda que muito diferente daquela a que estamos habituados - está oficialmente aqui.

A par com os presentes de Natal e os preparativos para o novo ano que se avizinha a passos largos - sejam esses preparativos um encontro virtual entre amigos ou um ritual só "nosso" para traçar e afirmar os objetivos e resoluções para 2021 - há uma outra coisa que todos temos em comum: queremos que a nossa pele esteja o mais radiante possível para todas estas celebrações.

Numa altura em que a máscara social se tornou parte do nosso dia a dia, trazendo consigo o já conhecido conceito de "maskne" (isto é, a acne provocada por algo irritante para a pele), e num ano que nos trouxe desafios inéditos e mais ansiedade, stresse e incerteza - todos eles com a sua mão cheia de efeitos na nossa tez - é normal sentirmos a nossa pele com uma textura menos uniforme, tendência de aparecer mais oleosidade na zona T, alguma borbulha ou até mais pontos negros.

O que é que isto significa para a nossa "missão" de ter uma pele party ready, com um glow natural e bonito? Que podemos (e devemos) ter uma atenção especial aos nossos cuidados de rosto, adotando uma série de passos essenciais para garantir que a nossa pele está tão pronta para as festividades como nós.

Dos produtos must-have aos cuidados que não podem faltar, Cátia Curica, co-fundadora da Organii, partilha as suas melhores dicas para preparar a pele para as festas.

AS DICAS DE CÁTIA CURICA

Para a co-fundadora da Organii, o primeiro passo para uma pele bonita nesta época de festas é "prevenir e reforçar a rotina de pele". O que é que isto significa? Como explica Cátia Curica, devemos verificar se estamos a fazer todos os passos e não esquecer os cuidados essenciais: "limpar a pele diariamente, nunca dormir com maquilhagem, tonificar e verificar se o tónico é mesmo o indicado".

O tónico, esclarece a co-fundadora da Organii, é o produto que "vai permitir fechar os poros, manter o pH da pele adequado para não haver desenvolvimento de bactérias e ainda promover a absorção dos óleos e cremes que irá colocar a seguir".

Após aplicar o tónico, Cátia Curica recomenda a utilização de um óleo antes do creme hidratante, ou apostar num sérum que ofereça maior elasticidade à pele: com colagénio ou ácido hialurónico. E porque ele é o nosso maior aliado em casos de SOS, a co-fundadora da Organii aconselha uma boa dose de multimasking.

"As máscaras são uma ferramenta rápida para fornecer ou retirar da pele o que ela precisa de forma rápida e muito eficaz", explica Cátia Curica. Nestas alturas, diz, "utilizamos as máscaras para voltar a equilibrar a pele: voltar a ter a tez uniforme, equilibrar secura e oleosidade, eliminar toxinas e impurezas, dar nutrientes à pele, devolver hidratação e ajudar na retenção da água para um efeito lifting e antienvelhecimento".

OS PRODUTOS ESSENCIAIS

Com esta rotina em mente - apostar no multimasking sempre que necessário, tonificar bem a pele, usar Óleo de Argão antes de aplicar o creme hidratante para a maquilhagem durar mais tempo e finalizar com o look de festa perfeito.

No que aos tónicos diz respeito, a co-fundadora da Organii aconselha o Tónico Regulador da Mádara, para regular o nível de pH, fechar os poros da pele e preparar a pele para uma melhor absorção do hidratante.

Para uma boa dose de colagénio e ácido hialurónico, aposte em séruns como o My Little Hero da Voya, um cuidado rico em antioxidantes poderosos e nutrientes que melhoram a luminosidade e o vigor da pele baça, ou o Sérum Hidratante Antioxidante da Absolution, para hidratar, proteger e equilibrar a pele.

E as máscaras de rosto? Para purificar a pele, Cátia Curica recomenda a Máscara Purificante da Absolution, formulada para absorver impurezas e fechar os poros, ajudando a dar brilho à pele e deixando-a macia.

Para restaurar a hidratação e a luminosidade da pele, o go-to é a Máscara Facial Glowing Radiance da Ila , enquanto o efeito anti- idade e lifting é garantido pela Máscara Anti-Envelhecimento da Mádara, que diminui rugas e linhas de expressão e devolve vitalidade à pele.